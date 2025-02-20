Премьер Польши обратился к европейским лидерам

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил профинансировать помощь Украине из замороженных российских активов. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Хватит разговоров, пора действовать! Давайте профинансируем нашу помощь Украине из замороженных российских активов. Давайте усилим патрулирование воздушного пространства, балтийскую охрану и границы ЕС с Россией. Давайте быстро примем новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" — написал премьер-министр Польши.