Сборная Азербайджана проиграла в Косово

В Приштине состоялся отборочный матч мужского Кубка мира-2027 по баскетболу между сборными Косово и Азербайджана.

В упорной борьбе победу одержали хозяева - 81:79 (20:21, 23:20, 17:18, 21:20).

Напомним, в Баку год назад Азербайджан, обыграв Косово (87:77), одержал историческую победу - первую в отборе на Кубок мира.

С 6 очками после пяти матчей подопечные Тахира Бахшиева занимают в группе 4-е место. Наша команда завершит отбор 23 февраля домашней игрой с Ирландией, которая сегодня проиграла бесспорному лидеру группы Швейцарии - 54:85.

У Ирландии и Косово сейчас по 7 очков. Швейцария имеет 10 очков и обеспечила себе выход в следующую отборочную стадию.