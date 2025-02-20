USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Сборная Азербайджана проиграла в Косово

Отбор на Кубок мира
Отдел спорта
00:30 451

В Приштине состоялся отборочный матч мужского Кубка мира-2027 по баскетболу между сборными Косово и Азербайджана.

В упорной борьбе победу одержали хозяева - 81:79 (20:21, 23:20, 17:18, 21:20).

Напомним, в Баку год назад Азербайджан, обыграв Косово (87:77), одержал историческую победу - первую в отборе на Кубок мира.

С 6 очками после пяти матчей подопечные Тахира Бахшиева занимают в группе 4-е место. Наша команда завершит отбор 23 февраля домашней игрой с Ирландией, которая сегодня проиграла бесспорному лидеру группы Швейцарии - 54:85.

У Ирландии и Косово сейчас по 7 очков. Швейцария имеет 10 очков и обеспечила себе выход в следующую отборочную стадию.

Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
01:10 215
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» новый поворот
20 февраля 2025, 23:59 2133
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании все еще актуально
20 февраля 2025, 13:34 10602
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян видео
00:41 803
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве обновлено
00:57 1434
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Что Эрдоган пообещал Зеленскому? Экс-глава МИД и экс-вице-премьер Украины в кабинете Зеленского
20 февраля 2025, 19:35 6088
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
20 февраля 2025, 13:18 4895
Лавров и Фидан обсуждают Украину
Лавров и Фидан обсуждают Украину
20 февраля 2025, 23:26 1360
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
20 февраля 2025, 23:11 3198
Сначала будет мирный договор, потом выборы
Сначала будет мирный договор, потом выборы заявили в Раде
20 февраля 2025, 22:54 2758
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
20 февраля 2025, 22:36 3524

ЭТО ВАЖНО

Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
01:10 215
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» новый поворот
20 февраля 2025, 23:59 2133
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании все еще актуально
20 февраля 2025, 13:34 10602
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян видео
00:41 803
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве обновлено
00:57 1434
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Что Эрдоган пообещал Зеленскому? Экс-глава МИД и экс-вице-премьер Украины в кабинете Зеленского
20 февраля 2025, 19:35 6088
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
20 февраля 2025, 13:18 4895
Лавров и Фидан обсуждают Украину
Лавров и Фидан обсуждают Украину
20 февраля 2025, 23:26 1360
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
20 февраля 2025, 23:11 3198
Сначала будет мирный договор, потом выборы
Сначала будет мирный договор, потом выборы заявили в Раде
20 февраля 2025, 22:54 2758
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
20 февраля 2025, 22:36 3524
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться