Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян

Вечером в четверг, 20 февраля, произошли взрывы в трех автобусах, которые загорелись на разных парковках в городе Бат-Ям, недалеко от Тель-Авива.



На место прибыли крупные силы полиции для проверки обстоятельств взрывов. Пострадавших нет. Рассматривается версия о теракте, ведутся проверки в других автобусах в районе Гуш-Дан. К расследованию подключился ШАБАК.

Бомбы с 5 кг взрывчатки были заложены в 5 автобусов, 3 из которых взорвались.

По предварительным оценкам, взрывы автобусов стали результатом операции палестинских группировок, пишут израильские СМИ.

В спецслужбах Израиля заявили, что все бомбы должны были взорваться завтра утром в час пик, но террористы перепутали am с pm.

Отмечается, что если бы террористам удалось реализовать задуманное, то жертвами стали бы минимум 200 человек.