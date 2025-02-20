Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары
Президент США Дональд Трамп предпринимает попытки убедить аятоллу Али Хаменеи добровольно свернуть иранскую ядерную программу, которую Вашингтон рассматривает как угрозу, ведущую к созданию ядерного оружия.
О чем заявили Пезешкиан с Зарифом в Давосе?
По данным иранских СМИ, представители Трампа начали контактировать с членами иранского правительства еще до его инаугурации, предлагая мирный путь решения ядерного вопроса. На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, а затем и президент Масуд Пезешкиан заявили о готовности Тегерана к прямым переговорам с США.
Примечательно, что именно Трамп в 2018 году разорвал в одностороннем порядке Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение, подписанное в 2015 году между Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Этот документ предусматривал отмену антииранских санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. После выхода США из СВПД Тегеран также отказался от части обязательств, а его ядерная программа начала стремительно развиваться.
По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, СВПД потерял актуальность, поскольку Иран обогащает уран уже до уровней, «близких к военным». В перспективе страна может стать полноценной ядерной державой.
Тайные переговоры США и ИРИ
Иранские СМИ сообщают, что в одном из нью-йоркских отелей состоялись встречи Илона Маска с представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Также появились сведения о контактах между членами команды Трампа и представителями правительства Ирана в Маскате, организованных властями Омана.
Февральская встреча аятоллы Хаменеи с иранскими военными также вызвала оживленные обсуждения: духовный лидер Ирана, ранее категорически отвергавший любые переговоры с США, вдруг заговорил о необходимости проявлять осторожность в отношениях с американцами, особенно в контексте возможной сделки.
Еще одним символическим жестом стало исчезновение флага США с пола у входа в президентский дворец в Тегеране. Как известно, долгие годы любой, кто входил в этот комплекс, буквально топтал американский флаг. Это изменение было воспринято как знак возможного смягчения позиции Тегерана.
Кроме того, была отменена запланированная речь в ООН представителя США Брайана Хука, который собирался выступить с докладом о состоянии прав человека в Иране. Хук, занимавший пост спецпредставителя по Ирану в первую каденцию Трампа, считался одним из наиболее жестких критиков иранского режима.
Внутриполитическая борьба в Иране вокруг переговоров
По данным иранских журналистов, советники Хаменеи активно готовят рахбара к возможным прямым переговорам с Трампом. Тегеран использует в этой игре два главных рычага давления:
- Ядерная программа, которая близка к возможному созданию атомной бомбы.
- Программа военных беспилотников и ракет, доказавшая свою эффективность в ходе двух атак ИРИ на Израиль.
Как сказал в интервью haqqin.az израильский эксперт в сфере безопасности Сергей Мигдаль, Вашингтон ведет переговоры с Тегераном с согласия Израиля, поддерживающего стремление США дипломатическими методами остановить развитие иранской ядерной программы.
В самой политической элите Ирана наблюдается раскол. Президент Пезешкиан и вице-президент Зариф стремятся нормализовать отношения с Западом, добиться снятия санкций и вернуть Иран в мировую экономику. Их главная цель — стабилизировать финансовую систему страны, остановить инфляцию и решить энергетический кризис.
Против них выступает Корпус стражей исламской революции (КСИР), который не желает терять дорогостоящую ядерную программу и свое влияние. Именно КСИР оказывает максимальное давление на Хаменеи, отговаривая его от любой сделки с США.
Позиция Трампа: жесткий вариант сделки
В отличие от Барака Обамы и Джо Байдена, которые вели переговоры об ограничении обогащения урана и допуске инспекторов на ядерные объекты, Трамп настаивает на полном демонтаже ядерной программы. Его план включает:
- Полное уничтожение ядерных заводов, включая Фордо и Парчин.
- Демонтаж оборудования для обогащения урана.
- Ликвидацию всех запасов обогащенного до 65 процентов урана (возможно, с компенсацией Ирану).
- Возможные поставки сертифицированного ядерного топлива из России.
Кроме того, США требуют, чтобы Иран прекратил военную поддержку прокси-группировок на Ближнем Востоке.
Взамен Вашингтон предлагает:
- Снятие всех экономических санкций.
- Размораживание иранских активов в западных банках.
- Возвращение Ирана в мировую торговую систему.
- Возможность обновления авиационного парка и модернизацию экономики.
Но для заключения сделки команда Пезешкиана должна преодолеть сопротивление КСИР. По мнению Мигдаля, вероятность такого исхода не превышает 10 процентов.
Альтернативный сценарий: военный удар по ядерным объектам Ирана
Если переговоры не приведут к результату, Израиль готов применить военную силу. В рамках этого сценария ЦАХАЛ уже получил от США комплект 15-тонных авиабомб, предназначенных для уничтожения подземных объектов. Учитывая, что чисто технически поднять их истребители израильских ВВС не смогут, Пентагон разработал метод сброса этих «сверхбомб» с военно-транспортных самолетов «Супер Геркулес».
По данным израильской разведки, уже определены ключевые цели, удар по которым сделает невозможным дальнейшее функционирование иранских ядерных объектов. Варианты ликвидации включают:
- Авиабомбы, способные завалить входы в подземные комплексы.
- Диверсионные операции спецподразделений (как в случае с уничтожением подземного завода в сирийском Масиафе).
Однако военный удар неизбежно вовлечет в конфликт Соединенные Штаты, поскольку Иран пригрозил ответить ударами по американским базам и союзникам Вашингтона в регионе.
Выбор за Тегераном: компромисс или конфронтация
Иран стоит перед сложным выбором. С одной стороны, принятие американских условий означало бы отказ от ядерной программы и пересмотр всей концепции борьбы с Западом. С другой - попытка продолжить курс на создание ядерного оружия грозит Ирану полной изоляцией и военным ударом.
При этом Вашингтон больше не намерен затягивать переговоры, чтобы дать Ирану время на завершение работ над ядерной бомбой. Американская и израильская разведки внимательно отслеживают ситуацию, чтобы предотвратить этот сценарий.
Тем не менее, эксперты считают, что вероятность успешных переговоров США с Ираном остается крайне низкой, поскольку ядерная программа давно уже стала частью идеологической и политической системы Исламской Республики.