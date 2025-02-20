Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары

Президент США Дональд Трамп предпринимает попытки убедить аятоллу Али Хаменеи добровольно свернуть иранскую ядерную программу, которую Вашингтон рассматривает как угрозу, ведущую к созданию ядерного оружия.

О чем заявили Пезешкиан с Зарифом в Давосе? По данным иранских СМИ, представители Трампа начали контактировать с членами иранского правительства еще до его инаугурации, предлагая мирный путь решения ядерного вопроса. На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, а затем и президент Масуд Пезешкиан заявили о готовности Тегерана к прямым переговорам с США. Примечательно, что именно Трамп в 2018 году разорвал в одностороннем порядке Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение, подписанное в 2015 году между Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Этот документ предусматривал отмену антииранских санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. После выхода США из СВПД Тегеран также отказался от части обязательств, а его ядерная программа начала стремительно развиваться. По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, СВПД потерял актуальность, поскольку Иран обогащает уран уже до уровней, «близких к военным». В перспективе страна может стать полноценной ядерной державой.

Тайные переговоры США и ИРИ Иранские СМИ сообщают, что в одном из нью-йоркских отелей состоялись встречи Илона Маска с представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Также появились сведения о контактах между членами команды Трампа и представителями правительства Ирана в Маскате, организованных властями Омана. Февральская встреча аятоллы Хаменеи с иранскими военными также вызвала оживленные обсуждения: духовный лидер Ирана, ранее категорически отвергавший любые переговоры с США, вдруг заговорил о необходимости проявлять осторожность в отношениях с американцами, особенно в контексте возможной сделки. Еще одним символическим жестом стало исчезновение флага США с пола у входа в президентский дворец в Тегеране. Как известно, долгие годы любой, кто входил в этот комплекс, буквально топтал американский флаг. Это изменение было воспринято как знак возможного смягчения позиции Тегерана. Кроме того, была отменена запланированная речь в ООН представителя США Брайана Хука, который собирался выступить с докладом о состоянии прав человека в Иране. Хук, занимавший пост спецпредставителя по Ирану в первую каденцию Трампа, считался одним из наиболее жестких критиков иранского режима.

Внутриполитическая борьба в Иране вокруг переговоров По данным иранских журналистов, советники Хаменеи активно готовят рахбара к возможным прямым переговорам с Трампом. Тегеран использует в этой игре два главных рычага давления: - Ядерная программа, которая близка к возможному созданию атомной бомбы. - Программа военных беспилотников и ракет, доказавшая свою эффективность в ходе двух атак ИРИ на Израиль. Как сказал в интервью haqqin.az израильский эксперт в сфере безопасности Сергей Мигдаль, Вашингтон ведет переговоры с Тегераном с согласия Израиля, поддерживающего стремление США дипломатическими методами остановить развитие иранской ядерной программы. В самой политической элите Ирана наблюдается раскол. Президент Пезешкиан и вице-президент Зариф стремятся нормализовать отношения с Западом, добиться снятия санкций и вернуть Иран в мировую экономику. Их главная цель — стабилизировать финансовую систему страны, остановить инфляцию и решить энергетический кризис.

Против них выступает Корпус стражей исламской революции (КСИР), который не желает терять дорогостоящую ядерную программу и свое влияние. Именно КСИР оказывает максимальное давление на Хаменеи, отговаривая его от любой сделки с США. Позиция Трампа: жесткий вариант сделки В отличие от Барака Обамы и Джо Байдена, которые вели переговоры об ограничении обогащения урана и допуске инспекторов на ядерные объекты, Трамп настаивает на полном демонтаже ядерной программы. Его план включает: - Полное уничтожение ядерных заводов, включая Фордо и Парчин. - Демонтаж оборудования для обогащения урана. - Ликвидацию всех запасов обогащенного до 65 процентов урана (возможно, с компенсацией Ирану). - Возможные поставки сертифицированного ядерного топлива из России. Кроме того, США требуют, чтобы Иран прекратил военную поддержку прокси-группировок на Ближнем Востоке. Взамен Вашингтон предлагает: - Снятие всех экономических санкций. - Размораживание иранских активов в западных банках. - Возвращение Ирана в мировую торговую систему. - Возможность обновления авиационного парка и модернизацию экономики. Но для заключения сделки команда Пезешкиана должна преодолеть сопротивление КСИР. По мнению Мигдаля, вероятность такого исхода не превышает 10 процентов.

Альтернативный сценарий: военный удар по ядерным объектам Ирана Если переговоры не приведут к результату, Израиль готов применить военную силу. В рамках этого сценария ЦАХАЛ уже получил от США комплект 15-тонных авиабомб, предназначенных для уничтожения подземных объектов. Учитывая, что чисто технически поднять их истребители израильских ВВС не смогут, Пентагон разработал метод сброса этих «сверхбомб» с военно-транспортных самолетов «Супер Геркулес». По данным израильской разведки, уже определены ключевые цели, удар по которым сделает невозможным дальнейшее функционирование иранских ядерных объектов. Варианты ликвидации включают: - Авиабомбы, способные завалить входы в подземные комплексы. - Диверсионные операции спецподразделений (как в случае с уничтожением подземного завода в сирийском Масиафе). Однако военный удар неизбежно вовлечет в конфликт Соединенные Штаты, поскольку Иран пригрозил ответить ударами по американским базам и союзникам Вашингтона в регионе.