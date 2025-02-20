Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за завершение войны и заявил, что не намерен отправлять в Украину войска.
"Наша цель – долговременный мир, то есть мир, который позволит Украине быть стабильной, иметь признанное интернациональное право, план реконструкции и так далее", – сказал президент Франции в видеообращении из Елисейского дворца.
Он добавил, что Франция не намерена отправлять какие-либо боевые войска в Украину.
По его мнению, Украина не может вернуть военным путем свои территории, и Россия тоже не может военным путем двигаться дальше.
Напомним, на следующей неделе президент Франции летит в Вашингтон к Трампу.