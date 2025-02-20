Британия не видит желания России заключить мир и обещает миллиарды Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече G20 заявил, что не видит желания РФ заключить мир с Украиной.
"Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, когда я слушаю то, что россияне и что Лавров только что сказали в зале сегодня днем, я не вижу желания действительно достичь этого мира", — сказал Дэвид Лэмми агентству Reuters.
Он также заявил, что сейчас наступил "критический момент" и Европе необходимо увеличить расходы на оборону.
"Мы обязуемся выделять Украине £3 млрд в год до тех пор, пока это будет продолжаться", — сказал он.