Британия не видит желания России заключить мир и обещает миллиарды Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече G20 заявил, что не видит желания РФ заключить мир с Украиной.

"Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, когда я слушаю то, что россияне и что Лавров только что сказали в зале сегодня днем, я не вижу желания действительно достичь этого мира", — сказал Дэвид Лэмми агентству Reuters.