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Британия не видит желания России заключить мир и обещает миллиарды Украине

01:36 841

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече G20 заявил, что не видит желания РФ заключить мир с Украиной.

"Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, когда я слушаю то, что россияне и что Лавров только что сказали в зале сегодня днем, я не вижу желания действительно достичь этого мира", — сказал Дэвид Лэмми агентству Reuters.

Он также заявил, что сейчас наступил "критический момент" и Европе необходимо увеличить расходы на оборону.

"Мы обязуемся выделять Украине £3 млрд в год до тех пор, пока это будет продолжаться", — сказал он.

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