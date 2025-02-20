Без США ни Зеленского, ни Украины не существовало бы

«Без нее ни его, ни Украины уже не существовало бы», - добавил он.

Вице-президент США подчеркнул, что публичная критика Трампа в СМИ — безобразная манера общения с нынешней администрацией [Штатов], пишет Daily Mail.

Он подчеркнул, что позиция Трампа не основана на «дезинформации» со стороны России, как утверждал Зеленский. «Трамп, я думаю, хорошо разбирается в геополитике и имеет очень твердую позицию, которая остается твердой уже очень долгое время», - указал Вэнс.

По словам Вэнса, Зеленскому дали «вредных советов» о том, как взаимодействовать с Трампом и его людьми, а на протяжении последних трех лет внушали ему мысль, что все, что бы он ни сделал, будет правильно.

«Он [Зеленский] сейчас публично атакует единственную причину того, почему его страна еще существует», - добавил Вэнс.