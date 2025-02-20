Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!

Илона Маска нынче порой называют сопрезидентом Соединенных Штатов, которого никто не выбирал, и, помимо широко разрекламированной деятельности по сокращению государственных расходов, он проявляет запредельную активность в социальных сетях. Кто-то подсчитал, что лишь за одну неделю февраля он написал больше 1800 сообщений: около полутысячи своих плюс 1300 комментариев к постам других пользователей. Среди тем, которым он уделяет особо пристальное внимание, выделяется Украина. Это неудивительно: Дональд Трамп пообещал быстренько установить мир в этой стране, три года отбивающей российские атаки, но быстренько не получается. Кто-то же в этом виноват? Не президент же Соединенных Штатов. В последние дни американская общественность от самого президента могла узнать, что Владимир Зеленский – диктатор, который напал на Россию, а теперь ведет войну, выманивая у Америки сотни миллиардов долларов, и потому ему не выгодно ее заканчивать. Илон Маск подключился к этой кампании выведения Зеленского на чистую воду, заявив в соцсети, что тот убил американского журналиста.

Маск отсылает к истории с неким Гонсало Лирой, мутном человеке с гражданством США и Чили: он родился в Калифорнии, но его родители имеют чилийское происхождение. С родителями, кстати, последние двадцать четыре года сын не общался. После окончания колледжа он некоторое время пытался писать книги и снимать кино. В 2002 году переехал в Чили, где занялся тем же, но на испанском языке. С тем же успехом. С 2010 года Лира вдруг становится экономическим экспертом, не имея соответствующего образования, пишет статьи на экономические темы и создает даже виртуальную компанию, которая должна была зарабатывать на экономических прогнозах. Сейчас на сайте компании выходит японское порно. Следующий решительный и, похоже, роковой поворот в судьбе американца-чилийца связан с его переездом в Украину: в Чили он женился на украинке, у них в браке родилось двое детей. Уже поселившись в Харькове, Гонсало Лира открывает себя в новом качестве и становится тренером-пикапером. В своем видеоблоге он дает советы мужчинам, как знакомиться с женщинами ради секса.

По своим взглядам он был человеком своеобразным: женщин ненавидел, Пиночета и вообще всякие фашистские идеи любил, придерживался конспирологических идей относительно ковида. Еще перед вторжением России Лира стал в соцсетях комментировать ситуацию в Украине. Из его сообщений сначала следовало, что никакой войны не будет, а затем – что российские войска проводят блестящую операцию, никаких военных преступлений в Буче не было, Зеленский - наркоман, а западные СМИ врут. Его блоги превратились в пересказ российских пропагандистских медиа. Вот образец его творчества: «ВСУ использовали мирных жителей как живой щит во многих местах, особенно в Мариуполе. ВСУ обстреливали жителей города, которые пытались вырваться из их рук. ВСУ пытали и убивали военнопленных, журналистов и украинских политиков. Нет доказательств, что российская армия делала хоть что-то из этого». Сообщения Гонсало Лира с удовольствием цитировали российские СМИ, а некоторым он давал интервью. Очевидно, долго это продолжаться не могло.

Первый раз его задержали сотрудники СБУ уже в апреле 2022 года, но дальше профилактики дело не пошло. А спустя год его уже арестовали по обвинению в оправдании вооруженной агрессии РФ. Он вышел под залог и должен был дожидаться окончания досудебного расследования, но попытался бежать из Украины. За это был арестован без права внесения залога. В январе 2024 года стало известно, что Лира умер в харьковском СИЗО от двустороннего воспаления легких. Еще в декабре, когда американец был жив, о нем как о пострадавшем за критику Зеленского рассказывал Такер Карлсон, в его защиту выступала спикер российского МИДа Мария Захарова, в комментариях к посту Карлсона требовал призвать к ответу Зеленского Илон Маск. Умереть в СИЗО воюющей страны, в обстреливаемом днем и ночью Харькове, сидя там в ожидании суда за оправдание агрессора, - незавидная судьба. Еще до войны Лира развелся с женой-украинкой и стал поливать грязью приютившую его страну, что, возможно, было способом отомстить бывшей. Никакого интереса к его судьбе, судя по всему, не проявляли правительства ни США, ни Чили. Но вот сейчас решили вспомнить страшный грех Зеленского.