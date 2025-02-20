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ЦАХАЛ активизируется

02:18 233

Израильский министр обороны Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) активизировать антитеррористические операции в лагерях палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан после взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщил портал Ynet.

Сразу после взрывов премьер Израиля Нетаньяху собрал экстренное заседание правительства.

Кроме того в стране немедленно остановили весь общественный транспорт, абсолютно все поезда по государству также остановлены.

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