Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Появились сообщения о ликвидации группировки РПК/ОНС/СДС, оккупировавшей северо-восток Сирии и представляющей угрозу для безопасности Турции.
Как уже сообщал haqqin.az, после смены власти в Сирии между новым правительством в Дамаске и лидерами военной коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС) велись переговоры, в ходе которых переходное правительство предлагало СДС вывести из страны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), причастных к террористическим атакам, а остальным вооруженным формированиям интегрироваться в национальную армию.
В самом начале переговоров лидеры СДС потребовали предоставить им автономию, но получили решительный отказ временного президента Сирии Ахмада аль-Шараа. Позже группировка предложила также создать в составе армии Сирии отдельное формирование, но и этот вариант не получил одобрения.
Уже тогда наблюдатели отмечали более сильную переговорную позицию аль-Шараа, поскольку за ним стоит Турция, четко давшая понять, что, в зависимости от исхода переговоров, она готова предпринять ряд мер, включая проведение военной операции.
И, наконец, 19 февраля на заседании Демократического совета Сирии, являющегося политическим крылом СДС, было объявлено о достижении предварительного соглашения с Дамаском.
В опубликованном СДС документе изложены следующие основные положения:
1. СДС и другие вооруженные формирования включаются в состав сирийской армии.
2. В северных и восточных районах Сирии возобновляется работа гражданских и государственных служб.
3. Иностранные боевики (неграждане Сирии, входившие в ряды РПК) покидают территорию страны.
4. Усиливается координация СДС с правительством в Дамаске, расширяется сотрудничество по национальным вопросам.
5. Подтверждается территориальное единство Сирии, принимаются меры по возвращению беженцев и вынужденных переселенцев, а также создаются необходимые условия для их проживания.
6. Президент Сирии Ахмад аль-Шараа приглашен с визитом в северо-восточные районы страны.
7. Для эффективной реализации соглашения стороны договорились создать совместные комитеты, которые займутся разработкой механизмов и планов выполнения договоренностей.
На данный момент официальных заявлений со стороны Дамаска по этому вопросу не поступало. Но в своем выступлении 29 января временный президент Ахмад аль-Шараа подчеркнул, что все вооруженные формирования в Сирии будут расформированы и интегрированы в государственные структуры.
Относительно заявления РПК/ОНС/СДС о достигнутом соглашении Турция сохраняет пока сдержанную позицию. 20 февраля на еженедельной пресс-конференции Министерства обороны Турции, контр-адмирал Зеки Актюрк заявил, что Анкара внимательно следит за развитием событий и ожидает конкретных шагов.
«Как мы уже подчеркивали ранее, террористическая организация РПК/ПДС/ОНС/СДС должна сложить оружие, ее руководство и иностранные боевики должны покинуть Сирию, а вооруженные формирования должны войти в состав армии без создания отдельной структуры, став неотъемлемой частью национальных вооруженных сил, - заявил, в частности, пресс-секретарь Министерства обороны. - К заявлениям о реализации распространяемых заявлений следует относиться с осторожностью. Ни с политической, ни с военной точки зрения Турция не признает никаких автономных структур в Сирии и продолжает сотрудничество с новым сирийским правительством».
Незадолго до предполагаемого соглашения между Дамаском и РПК/ОНС/СДС появились сообщения о том, что основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, направил письмо руководству организации в Кандиле, а также ее структурам в Сирии и Европе. Получение этого письма подтвердил на прошлой неделе Джемиль Байык, один из главарей РПК в Кандиле.
Позднее официальный представитель партии DEM Айшегюль Доан также заявила:
«Мы подтверждаем, что письмо Оджалана было передано соответствующим сторонам в Кандиле, Европе и Сирии».
В этой связи все еще неясно, сыграло ли письмо Оджалана какую-либо роль в соглашении между Дамаском и сирийским крылом РПК/ОНС/СДС, которое, по мнению экспертов, все еще вызывает ряд вопросов. Главный из них — каким образом будет происходить интеграция ОНС в состав сирийской армии. Особенно, если учесть, что Дамаск стремится создать единую вооруженную структуру, утверждая, что не допустит появления внутри национальных сил автономных военных формирований.
Другим важным аспектом является судьба иностранных боевиков РПК, прибывших в Сирию из Кандиля, Турции, Европы и Ирака. Их принудительное вытеснение за пределы Сирии является принципиальным требованием Анкары. Но в соглашении не упоминаются сирийские граждане, воевавшие в составе вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана. Впрочем, поскольку переговоры между Дамаском и СДС координируются с Турцией, этот вопрос, похоже, также будет урегулирован.
Турецкие аналитики рассматривают завершение переговоров между правительством Дамаска и СДС в контексте объявленного президентом Эрдоганом плана «Турция без терроризма — регион без терроризма».
В связи с чем возникает ключевой вопрос: стоит ли ждать в обозримом будущем начало аналогичного процесса и в Ираке?