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Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:42 891

Появились сообщения о ликвидации группировки РПК/ОНС/СДС, оккупировавшей северо-восток Сирии и представляющей угрозу для безопасности Турции.

Как уже сообщал haqqin.az, после смены власти в Сирии между новым правительством в Дамаске и лидерами военной коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС) велись переговоры, в ходе которых переходное правительство предлагало СДС вывести из страны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), причастных к террористическим атакам, а остальным вооруженным формированиям интегрироваться в национальную армию.

В самом начале переговоров лидеры СДС потребовали предоставить им автономию, но получили решительный отказ временного президента Сирии Ахмада аль-Шараа. Позже группировка предложила также создать в составе армии Сирии отдельное формирование, но и этот вариант не получил одобрения.

Президент Сирии Ахмад аль-Шараа приглашен с визитом в зону, контролируемую курдами

Уже тогда наблюдатели отмечали более сильную переговорную позицию аль-Шараа, поскольку за ним стоит Турция, четко давшая понять, что, в зависимости от исхода переговоров, она готова предпринять ряд мер, включая проведение военной операции.

И, наконец, 19 февраля на заседании Демократического совета Сирии, являющегося политическим крылом СДС, было объявлено о достижении предварительного соглашения с Дамаском.

В опубликованном СДС документе изложены следующие основные положения:

1. СДС и другие вооруженные формирования включаются в состав сирийской армии.

2. В северных и восточных районах Сирии возобновляется работа гражданских и государственных служб.

3. Иностранные боевики (неграждане Сирии, входившие в ряды РПК) покидают территорию страны.

4. Усиливается координация СДС с правительством в Дамаске, расширяется сотрудничество по национальным вопросам.

5. Подтверждается территориальное единство Сирии, принимаются меры по возвращению беженцев и вынужденных переселенцев, а также создаются необходимые условия для их проживания.

6. Президент Сирии Ахмад аль-Шараа приглашен с визитом в северо-восточные районы страны.

7. Для эффективной реализации соглашения стороны договорились создать совместные комитеты, которые займутся разработкой механизмов и планов выполнения договоренностей.

Бойцы РПК покидают зону СДС

На данный момент официальных заявлений со стороны Дамаска по этому вопросу не поступало. Но в своем выступлении 29 января временный президент Ахмад аль-Шараа подчеркнул, что все вооруженные формирования в Сирии будут расформированы и интегрированы в государственные структуры.

Относительно заявления РПК/ОНС/СДС о достигнутом соглашении Турция сохраняет пока сдержанную позицию. 20 февраля на еженедельной пресс-конференции Министерства обороны Турции, контр-адмирал Зеки Актюрк заявил, что Анкара внимательно следит за развитием событий и ожидает конкретных шагов.

«Как мы уже подчеркивали ранее, террористическая организация РПК/ПДС/ОНС/СДС должна сложить оружие, ее руководство и иностранные боевики должны покинуть Сирию, а вооруженные формирования должны войти в состав армии без создания отдельной структуры, став неотъемлемой частью национальных вооруженных сил, - заявил, в частности, пресс-секретарь Министерства обороны. - К заявлениям о реализации распространяемых заявлений следует относиться с осторожностью. Ни с политической, ни с военной точки зрения Турция не признает никаких автономных структур в Сирии и продолжает сотрудничество с новым сирийским правительством».

Контр-адмирал Зеки Актюрк

Незадолго до предполагаемого соглашения между Дамаском и РПК/ОНС/СДС появились сообщения о том, что основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, направил письмо руководству организации в Кандиле, а также ее структурам в Сирии и Европе. Получение этого письма подтвердил на прошлой неделе Джемиль Байык, один из главарей РПК в Кандиле.

Позднее официальный представитель партии DEM Айшегюль Доан также заявила:

«Мы подтверждаем, что письмо Оджалана было передано соответствующим сторонам в Кандиле, Европе и Сирии».

В этой связи все еще неясно, сыграло ли письмо Оджалана какую-либо роль в соглашении между Дамаском и сирийским крылом РПК/ОНС/СДС, которое, по мнению экспертов, все еще вызывает ряд вопросов. Главный из них — каким образом будет происходить интеграция ОНС в состав сирийской армии. Особенно, если учесть, что Дамаск стремится создать единую вооруженную структуру, утверждая, что не допустит появления внутри национальных сил автономных военных формирований.

Джемиль Байык подтвердил информацию о доставленном письме Оджалана

Другим важным аспектом является судьба иностранных боевиков РПК, прибывших в Сирию из Кандиля, Турции, Европы и Ирака. Их принудительное вытеснение за пределы Сирии является принципиальным требованием Анкары. Но в соглашении не упоминаются сирийские граждане, воевавшие в составе вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана. Впрочем, поскольку переговоры между Дамаском и СДС координируются с Турцией, этот вопрос, похоже, также будет урегулирован.

Турецкие аналитики рассматривают завершение переговоров между правительством Дамаска и СДС в контексте объявленного президентом Эрдоганом плана «Турция без терроризма — регион без терроризма».

В связи с чем возникает ключевой вопрос: стоит ли ждать в обозримом будущем начало аналогичного процесса и в Ираке?

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