Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу

27 января Европейская комиссия заявила о продолжении переговоров с Киевом по вопросу поставок газа в Европу через Украину, добавив, что намерена привлечь к переговорному процессу Венгрию и Словакию. Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою территорию. Ранее этим маршрутом пользовались несколько европейских стран, включая Венгрию и Словакию. Переговоры, которые велись в середине прошлого года, чтобы оформить перекачиваемый через Украину российский газ, как азербайджанский, результата, как известно, не дали. Как сообщает Reuters, заявление Европейской комиссии о продолжении переговоров с Киевом было вначале представлено послам стран ЕС, после чего началось заседание глав МИД входящих в Евросоюз стран, на котором обсуждалось очередное продление санкций против России, пересматривающиеся каждые шесть месяцев.

Ранее Венгрия заявляла, что, в ответ на прекращение Украиной транзита газа, она может заблокировать продление антироссийских санкций. Но на заседании глав МИД изменила свою позицию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что его страна поддержала продление санкций только после того, как ЕС предоставил Венгрии энергетические гарантии. Как уточнил медиаресурс Telex, венгерская сторона потребовала от Украины и ЕС гарантий защиты газо- и нефтепроводов. Со слов Сийярто, Брюссель и Киев взяли на себя обязательство защитить целостность энергетической инфраструктуры Венгрии. При этом Украина гарантировала, что и дальше будет перегонять через свою территорию нефть для стран ЕС. Кроме того, Брюссель продолжит диалог с Киевом относительно поставок газа. Поскольку ранее Украина официально заявила, что транзит российского газа в Европу через ее территорию ни при каких условиях восстановлен не будет, можно предположить, что переговоры Брюсселя вновь вернутся к поставкам азербайджанского газа. Что, к слову, подтвердил глава МИД Словакии Юрай Бланар, заявивший журналистам:

«Транзит газа из Азербайджана через Украину может стать темой переговоров между Киевом и Еврокомиссией с участием Братиславы и Будапешта». Бланар отметил, что обсуждал с представителями правительства Украины возможности транспортировки не связанного с Россией газа через территорию их страны. В этом контексте Словакия рассматривает готовность Киева вернуться к раннего варианту транзита азербайджанского газа. Напомним, что эта тема обсуждалась также в Давосе на встрече президентов Ильхама Алиева и Владимира Зеленского. После чего Зеленский на пресс-брифинге в Киеве с молдавским коллегой Майей Санду, заявил, что Украина готова обеспечить транзит азербайджанского газа при условии, что будет проявлена «политическая воля». Как известно, Азербайджан обладает потенциалом для увеличения экспорта газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год. Но для этого необходимы долгосрочные контракты и инвестиции в добычу на месторождениях в Каспийском море. Кроме того, чтобы газ достиг Украины, он должен пройти через территорию России, что также вызывает у экспертов сомнения относительно реальности таких поставок на данный момент.