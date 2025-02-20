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Катастрофическое невезение «Карабаха»

Европа такого не видела
Эльмир Алиев, отдел спорта
07:23 1331

В четверг состоялись ответные стыковые матчи в Лиге Европы. Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала. И если посмотреть на список этих клубов…

Чемпион Азербайджана «Карабах» завершил выступление в нынешней Лиге Европы 30 января. А шансы на выход в плей-офф потерял еще раньше. Команда Гурбана Гурбанова ужасно провела турнир и заняла последнее 36-е место. «Карабах» получил немалую и абсолютно заслуженную порцию критики. Но будет несправедливо, если сейчас мы пройдем мимо важного примечания, касающегося выступления агдамцев в текущей Лиге Европы.

Итак, взглянем на команды, которые сыграют в 1/8 финала. Из 16-ти клубов сразу шесть (!) были соперниками «Карабаха». По итогам восьми туров места в первой восьмерке заняли английский «Тоттенхэм» (4-е место), французский «Лион» (6-е) и греческий «Олимпиакос» (7-е). А норвежский «Буде-Глимт» (9-е), румынский ФКСБ (11-е) и нидерландский «Аякс» (12-е) расположились совсем рядом. Представители Норвегии и Румынии и вовсе не попали в число первых восьми команд лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Буде-Глимт», ФКСБ и «Аякс» в четверг успешно преодолели 1/16 финала или так называемый стыковой раунд. Были пройдены соответственно голландский «Твенте», греческий ПАОК и бельгийский «Юнион».

Только две команды, с которыми играл «Карабах», завершили свое выступление. Это - шведские «Мальме» и «Эльфсборг». Они в 1/16 финала не попали

Еще раз подчеркнем: «Карабах» играл с шестью из 16-ти команд, вышедших в 1/8 финала Лиги Европы!

А теперь давайте посмотрим, у кого еще в соперниках было так много будущих участников 1/8 финала. Ни у кого!

Основную стадию Лиги Европы на 1-м месте завершил римский «Лацио». Итальянцы встречались лишь с двумя соперниками, которым впоследствии удалось пробиться в 1/8 финала.

Турецкий «Галатасарай», который в четверг попрощался с Лигой Европы, не сумев пройти нидерландский АЗ, играл с тремя такими командами. Единственный оставшийся в еврокубках представитель Турции «Фенербахче» - с четырьмя. А «Карабах» - с шестью!

Чемпион Азербайджана за восемь туров смог набрать лишь 3 очка. Столько же было у французской «Ниццы», занявшей 35-е место. Команде с Лазурного берега достались четыре будущих участника 1/8 финала. Столько же и киевскому «Динамо», расположившемуся на 34-й позиции.

Нет, мы не оправдываем неудачное выступление «Карабаха». Команда играла плохо и хочется верить, что Гурбан Гурбанов докопается до истинных причин провала. Но, помимо этого, азербайджанскому клубу, как выяснилось, катастрофически не повезло с соперниками. Сразу шесть из них оказались прекрасно готовы к еврокубковому сезону. В отличие от «Карабаха».

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