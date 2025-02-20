Катастрофическое невезение «Карабаха»

В четверг состоялись ответные стыковые матчи в Лиге Европы. Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала. И если посмотреть на список этих клубов… Чемпион Азербайджана «Карабах» завершил выступление в нынешней Лиге Европы 30 января. А шансы на выход в плей-офф потерял еще раньше. Команда Гурбана Гурбанова ужасно провела турнир и заняла последнее 36-е место. «Карабах» получил немалую и абсолютно заслуженную порцию критики. Но будет несправедливо, если сейчас мы пройдем мимо важного примечания, касающегося выступления агдамцев в текущей Лиге Европы.

Итак, взглянем на команды, которые сыграют в 1/8 финала. Из 16-ти клубов сразу шесть (!) были соперниками «Карабаха». По итогам восьми туров места в первой восьмерке заняли английский «Тоттенхэм» (4-е место), французский «Лион» (6-е) и греческий «Олимпиакос» (7-е). А норвежский «Буде-Глимт» (9-е), румынский ФКСБ (11-е) и нидерландский «Аякс» (12-е) расположились совсем рядом. Представители Норвегии и Румынии и вовсе не попали в число первых восьми команд лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Буде-Глимт», ФКСБ и «Аякс» в четверг успешно преодолели 1/16 финала или так называемый стыковой раунд. Были пройдены соответственно голландский «Твенте», греческий ПАОК и бельгийский «Юнион». Только две команды, с которыми играл «Карабах», завершили свое выступление. Это - шведские «Мальме» и «Эльфсборг». Они в 1/16 финала не попали Еще раз подчеркнем: «Карабах» играл с шестью из 16-ти команд, вышедших в 1/8 финала Лиги Европы! А теперь давайте посмотрим, у кого еще в соперниках было так много будущих участников 1/8 финала. Ни у кого!