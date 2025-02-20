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Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз

08:30 1973

Страны БРИКС отказались от попыток заменить доллар после угроз президента США Дональда Трампа ввести за это значительные пошлины.

Об этом заявил американский лидер, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, передают американские СМИ.

«Государств БРИКС шесть, и они пытались уничтожить наш доллар... они хотели создать новую валюту, они, вероятно, хотели использовать китайский юань... Когда я пришел, первое, что я сказал, что любое государство БРИКС, которое даже упоминает уничтожение доллара, будет облагаться 150% тарифом, и нам не нужны ваши товары», — сказал Трамп, добавив, что после этого «ничего не слышал» от стран объединения.

При этом Трамп подчеркнул, что экс-президент Джо Байден считал, что США ничего не могут сделать с желанием БРИКС создать новую валюту.

Управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил в декабре, что предложение создать единую валюту БРИКС озвучивал один из членов объединения, оно обсуждалось, но каких-либо решений на этот счет не было. В канун Нового 2025 года Трамп написал в социальной сети Truth Social, что США «собираются потребовать обязательство» от стран БРИКС о том, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать никакую валюту для замены «могущественного» доллара США. В противном случае эти страны столкнутся со «100-процентными тарифами» на импорт и могут распрощаться с возможностью продавать товары и услуги для американской экономики, пообещал Трамп. Глава Минфина США Скотт Бессент позже выразил уверенность в том, что страны БРИКС могут попытаться снизить зависимость от доллара, но не найдут замену американской валюте в международной торговле.

В 2023 году министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в БРИКС обсуждается общая расчетная единица, альтернативная доллару, напоминает РБК.

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