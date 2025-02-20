«Для бюрократии»: Маск «вооружился» золотой пилой Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей вручил золотую бензопилу американскому миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску во время конференции консервативных политических действий, сообщил PBS NewsHour.

Конференция прошла вчера, 20 февраля, в американском штате Мэриленд. Во время выступления Маска на сцену вышел аргентинский президент, держа в руках бензопилу. Он отдал ее предпринимателю, тот в знак благодарности пожал ему руку.

После этого Илон Маск начал размахивать бензопилой. «Это бензопила для бюрократии», — закричал он.

На красной бензопиле был выгравирован лозунг Милея «Viva la libertad, carajo», что в переводе с испанского означает «Да здравствует свобода, черт возьми».