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«Для бюрократии»: Маск «вооружился» золотой пилой Милея

08:43 1111

Президент Аргентины Хавьер Милей вручил золотую бензопилу американскому миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску во время конференции консервативных политических действий, сообщил PBS NewsHour.

Конференция прошла вчера, 20 февраля, в американском штате Мэриленд. Во время выступления Маска на сцену вышел аргентинский президент, держа в руках бензопилу. Он отдал ее предпринимателю, тот в знак благодарности пожал ему руку.

После этого Илон Маск начал размахивать бензопилой. «Это бензопила для бюрократии», — закричал он.

На красной бензопиле был выгравирован лозунг Милея «Viva la libertad, carajo», что в переводе с испанского означает «Да здравствует свобода, черт возьми».

Президент Аргентины использовал бензопилу во время своей предвыборной кампании 2023 года. Тогда он обещал «сделать Аргентину снова великой» по примеру своего кумира Дональда Трампа, который вернулся в Белый дом 20 января. Бензопила стала символом шоковых экономических реформ в Аргентине. Инструментом Милей угрожал «распилить» государственный бюджет, сократив до минимума расходы, чтобы положить конец бюджетному дефициту и взять под контроль инфляцию. Милея стали называть «экономистом с бензопилой». Он стал президентом Аргентины в декабре 2023 года.

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