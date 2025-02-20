Заявление Бакинского аэропорта

В связи с нестабильной погодой, которая в настоящее время наблюдается в Азербайджане, рейсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев выполняются согласно расписанию.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного выполнения полетов в аэропорту принимаются все необходимые меры. Взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки регулярно очищаются специальной техникой и обрабатываются противогололедными средствами. Кроме того, для предотвращения обледенения воздушных судов проводится процедура de-icing (обработка против обледенения)», - говорится в сообщении.