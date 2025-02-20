USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Заявление Бакинского аэропорта

09:09 1980

В связи с нестабильной погодой, которая в настоящее время наблюдается в Азербайджане, рейсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев выполняются согласно расписанию.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного выполнения полетов в аэропорту принимаются все необходимые меры. Взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки регулярно очищаются специальной техникой и обрабатываются противогололедными средствами. Кроме того, для предотвращения обледенения воздушных судов проводится процедура de-icing (обработка против обледенения)», - говорится в сообщении.

Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
10:29 156
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию The New York Post
10:25 239
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
10:15 539
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
09:25 1447
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
08:30 1977
Катастрофическое невезение «Карабаха»
Катастрофическое невезение «Карабаха» Европа такого не видела
07:23 4031
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу о развитии ситуации
04:12 2933
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира! баллада о пикапере
02:00 5544
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
20 февраля 2025, 18:39 7027
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары горячая тема
00:37 6019
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
20 февраля 2025, 15:49 11231

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
10:29 156
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию The New York Post
10:25 239
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
10:15 539
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
09:25 1447
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
08:30 1977
Катастрофическое невезение «Карабаха»
Катастрофическое невезение «Карабаха» Европа такого не видела
07:23 4031
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу о развитии ситуации
04:12 2933
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира! баллада о пикапере
02:00 5544
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
20 февраля 2025, 18:39 7027
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары горячая тема
00:37 6019
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
20 февраля 2025, 15:49 11231
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться