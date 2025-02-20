Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских

«Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет, — сказал он. — Мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет ».

США и Россия не обсуждали территориальные вопросы и снятие санкций в Эр-Рияде, у встречи была «другая цель», заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

«Мы должны быть в состоянии разговаривать с нацией, которая имеет, в некоторых случаях, самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире, и второй по величине, если не самый большой, арсенал стратегического ядерного оружия в мире… Нравится нам это или нет, Россия — это держава, глобальная держава… Мы должны иметь с ними какую-то коммуникацию», — заявил госсекретарь.

По словам Рубио, возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от прогресса по мирной сделке по Украине, она «должна быть субстантивной»: «Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто».

«Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать, — заявил госсекретарь США. — Президент [Трамп] хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это — вступить в диалог».

Рубио утверждает, что США не примут одностороннего решения по Украине и находятся в контакте с союзниками, в том числе ЕС и Киевом: «Россия не может заключить перемирие без их [Украины] согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены».

Госсекретарь выразил обеспокоенность утратой контактов между Москвой и Вашингтоном при администрации экс-президента США Джо Байдена. По его словам, даже в период холодной войны между СССР и США поддерживались каналы связи, которые сейчас почти не работают.