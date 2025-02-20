«Политический палач» возглавил ФБР

Патела утвердили 51 голосом, «против» проголосовали 49. Два умеренных республиканца, сенаторы Сьюзан Коллинз из Мэна и Лиза Мурковски из Аляски, присоединились к демократам, выступив против Патела, но этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть широкую поддержку республиканцев.

Пател получил в управление ФБР, так как администрация Трампа стремится поставить под контроль и ФБР, и его головное агентство - Министерство юстиции США. Пател поклялся, что политика не будет играть никакой роли в его руководстве ФБР, но его близость к Трампу вызвала обеспокоенность у демократов и многих юридических экспертов, отмечает «Голос Америки».

Пател заявил, что усилит роль ФБР в борьбе с нелегальной иммиграцией и насильственными преступлениями, главными приоритетами Трампа, «позволяя хорошим полицейским быть полицейскими». Он заявил, что сократит следственную работу в вашингтонской штаб-квартире ФБР, где проводятся многие расследования контрразведки, национальной безопасности и коррупции в государственных органах.

Директор ФБР обычно занимает свой пост в течение 10 лет и не сменяется вместе с приходом новой администрации.

Пател вызвал резкое осуждение со стороны демократов, которые обвинили его во время слушаний по утверждению его кандидатуры в принятии конспирологических теорий и зацикленности на политических обидах. Республиканцы в целом поддержали Патела, назвав его реформатором, который бросил вызов институтам, злоупотребляющим своей властью.

Кэш Пател работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей. Он предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных. Бывший замсоветника по нацбезопасности при республиканце Чарльз Купперман говорил, что Трамп ценит Патела за верность и в 2019-м хотел сделать его «политическим палачом, чтобы выявить и уволить людей в штате Белого дома, которые не были столь лояльны, как он считал нужным». В 2023 году Пател написал книгу «Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию», которую Трамп назвал «планом по очистке правительства от «коррумпированных деятелей». В своих мемуарах он призвал провести «комплексную чистку» в Министерстве юстиции и ФБР, то есть уволить многих руководителей и начать судебное преследование тех, кто «каким-либо образом злоупотреблял своей властью в политических целях». Также Пател в открытую говорил о возможном «возмездии» политическим противникам республиканца.