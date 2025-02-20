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Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»

10:15 547

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «ложном» заявлении относительно сделки между странами по редкоземельным металлам.

«Он (Владимир Зеленский) сказал: «Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс». Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так»,— утверждает госсекретарь США в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Рубио также сказал, что глава Белого дома Дональд Трамп выражает крайнее недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В некоторых случаях такая реакция «вполне справедлива», считает госсекретарь США

«Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев — вполне справедливо. Люди забывают, что и у Джо Байдена были разногласия с Зеленским — есть публикации о том, как он ругал его по телефону»,— рассказал Рубио.

По его словам, некоторые высказывания Владимира Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне.

Рубио добавил, что, несмотря на неизменность позиции американского президента по Украине, он требует к себе уважения: «Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть».

Владимир Зеленский раскритиковал российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля и упрекнул Трампа за то, что Украине не предложили в них участвовать. Тогда Дональд Трамп выразил сомнение по поводу легитимности Зеленского, напомнив об отмене в стране выборов. С этого момента лидеры двух стран неоднократно обменивались эмоциональными комментариями. Украинский президент назвал американского президента «жертвой российской дезинформации», а тот — Зеленского «диктатором без выборов».

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