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В Китае нашли новый коронавирус: похож на COVID-19

10:25 154

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19.

Газета South China Morning Post (SCMP) пишет, что этот вирус - новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря в Гонконге.

Издание отмечает, что исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Возглавила работы известная китайская вирусолог Ши Чжэнли.

По словам ученых, вирус, получивший название HKU5-CoV-2, способен заражать клетки человека через белки ACE2.

«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», - предупреждают они.

Команда Ши Чжэнли отмечает, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». При этом вирусологи говорят, что пока нет поводов для паники, поскольку «риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать». Однако китайские специалисты уверены, что «требуется более тщательное исследование».

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