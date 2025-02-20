У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию

Украинский президент Владимир Зеленский «практически не имеет сторонников» в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа, поскольку их ухудшающиеся отношения угрожают ослабить позиции Киева в мирных переговорах с Россией, пишет The New York Post.

Как отмечает издание, «и без того напряжённые отношения между двумя лидерами перешли в открытую вражду» на этой неделе после того, как Зеленский отверг первоначальное предложение США передать 50% редкоземельных элементов Украины в счёт погашения военной помощи, а также раскритиковал эмиссаров Трампа за встречу с российскими дипломатами без его участия.

В ответ Трамп назвал Зеленского «диктатором», ошибочно заявив, что рейтинг украинского лидера составляет всего 4%, и даже предположил, что тот спровоцировал российское вторжение в феврале 2022 года. В ответ Зеленский обвинил американского президента в том, что он живёт в «пространстве дезинформации».

Для меня в этом нет ничего нового. Я слышал еще несколько месяцев назад, что пришло время для выборов и нового руководства (в Украине)», - сказал The Post осведомлённый источник в Белом доме. Он добавил, что «публичный разрыв назревал давно» и что «настроения против Зеленского широко распространены в Белом доме».

«Настоящий вопрос в том, говорил ли кто-нибудь (Дональду Трампу), что они действительно, действительно его любят?» — сказал источник о президенте Украины.

Второй источник, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что «лучший вариант для (Зеленского) и мира — это чтобы он немедленно уехал во Францию».