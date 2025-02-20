USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию

The New York Post
10:25 255

Украинский президент Владимир Зеленский «практически не имеет сторонников» в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа, поскольку их ухудшающиеся отношения угрожают ослабить позиции Киева в мирных переговорах с Россией, пишет The New York Post.

Как отмечает издание, «и без того напряжённые отношения между двумя лидерами перешли в открытую вражду» на этой неделе после того, как Зеленский отверг первоначальное предложение США передать 50% редкоземельных элементов Украины в счёт погашения военной помощи, а также раскритиковал эмиссаров Трампа за встречу с российскими дипломатами без его участия.

В ответ Трамп назвал Зеленского «диктатором», ошибочно заявив, что рейтинг украинского лидера составляет всего 4%, и даже предположил, что тот спровоцировал российское вторжение в феврале 2022 года. В ответ Зеленский обвинил американского президента в том, что он живёт в «пространстве дезинформации».

Для меня в этом нет ничего нового. Я слышал еще несколько месяцев назад, что пришло время для выборов и нового руководства (в Украине)», - сказал The Post осведомлённый источник в Белом доме. Он добавил, что «публичный разрыв назревал давно» и что «настроения против Зеленского широко распространены в Белом доме».

«Настоящий вопрос в том, говорил ли кто-нибудь (Дональду Трампу), что они действительно, действительно его любят?» — сказал источник о президенте Украины.

Второй источник, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что «лучший вариант для (Зеленского) и мира — это чтобы он немедленно уехал во Францию».

Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
10:29 175
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию The New York Post
10:25 256
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
10:15 552
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
09:25 1459
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
08:30 1988
Катастрофическое невезение «Карабаха»
Катастрофическое невезение «Карабаха» Европа такого не видела
07:23 4046
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу о развитии ситуации
04:12 2939
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира! баллада о пикапере
02:00 5552
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
20 февраля 2025, 18:39 7031
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары горячая тема
00:37 6027
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
20 февраля 2025, 15:49 11235

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
10:29 175
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию
У Трампа предлагают Зеленскому уехать во Францию The New York Post
10:25 256
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
Рубио обвинил Зеленского во лжи: «Трамп очень недоволен его поведением»
10:15 552
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
Рубио: Трамп хочет знать серьезность намерений русских
09:25 1459
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
Трамп рассказал, как страны БРИКС «испугались» его угроз
08:30 1988
Катастрофическое невезение «Карабаха»
Катастрофическое невезение «Карабаха» Европа такого не видела
07:23 4046
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу
Украина снова может вернуться к азербайджанскому газу о развитии ситуации
04:12 2939
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира! баллада о пикапере
02:00 5552
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
20 февраля 2025, 18:39 7031
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары
Трамп уговаривает Хаменеи… Иначе - военные удары горячая тема
00:37 6027
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
20 февраля 2025, 15:49 11235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться