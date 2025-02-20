США передали Украине «улучшенную» сделку по ресурсам

Источники издания утверждают, что «теперь сделка выглядит более вероятной». По словам одного из собеседников, в документ «внесены существенные улучшения» и он «соответствует украинскому законодательству». Теперь соглашение «учитывает некоторые опасения Зеленского» — в частности, из него убрали пункт, согласно которому сделка подлежала бы юрисдикции суда в Нью-Йорке. Другие подробности не приводятся.

Утверждается, что несколько советников Зеленского посоветовали ему подписать обновленный документ, чтобы «избежать новых конфликтов» с Дональдом Трампом и дать ему возможность обосновать поддержку Украины.

Предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов озвучил сам Владимир Зеленский в 2024 году. США дважды пытались представить Украине проект соглашения: во время визита в Киев министра финансов Скотта Бессента и на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки.