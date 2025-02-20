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Тайные встречи США и России

10:49 2131

Представители России и США неоднократно тайно встречались в Швейцарии и обсуждали вопросы завершения войны в Украине, пишет Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с этим вопросом.

По словам источников агентства, встречи происходили в течение последних месяцев, в том числе и на прошлой неделе.

Собеседники Reuters описали эти переговоры как дополнительный канал с некоторыми контактами, происходящими во время переходного периода после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 года.

Агентство пишет, что хоть участники этих переговоров и имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и не сразу было понятно, были ли они направлены их правительствами.

Имена переговорщиков источники назвать отказались. Но отметили, что по крайней мере небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах.

«Многие другие детали остаются непонятными, включая повестку дня встреч, то, когда они начались и присутствовали ли на них украинцы. Но эти встречи освещают закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны в Украине, несмотря на почти полное замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена», – пишет Reuters.

Известно, что некоторые встречи проходили в переходный период в США, то есть после того, как Дональд Трамп победил на выборах президента 5 ноября 2024 года, но еще не вступил в должность (церемония инаугурации прошла 20 января 2025 года).

Один из источников агентства описал переговоры в Швейцарии как дискуссии «второго трека», то есть как неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве на прошлой неделе – в то время, когда в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности.

Reuters отмечает, что обращалось за комментариями в Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и Министерство иностранных дел России, но они не ответили на запросы.

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