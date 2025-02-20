Переданное ХАМАС тело не принадлежит заложнице. Нетаньяху в гневе

Как пишет The Times of Israel, это установили эксперты Института судебной экспертизы в Абу-Кабире (Тель-Авив), проведя ДНК-анализ. По их словам, переданное ХАМАС тело не принадлежит никому из израильских заложников. «Это анонимное, неопознанное тело», — заявили в институте.

В ЦАХАЛ подтвердили, что тела детей, Ариэля и Кфира Бибас, опознаны. Израильские власти, опираясь на результаты судебно-медицинской экспертизы и данные разведки, считают, что мальчики были «жестоко убиты» в ноябре 2023 года, то есть примерно через месяц после похищения. Ариэлю на момент смерти было 4 года, а Кфиру — 10 месяцев. ХАМАС утверждал, что Шири Бибас и ее дети погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа.

«Это очень серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая по соглашению обязана вернуть четырех погибших заложников», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Боулер в интервью CNN сказал, что ХАМАС следует вернуть всех оставшихся заложников и тело Шири Бибас, «иначе их ждет полное уничтожение».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил «невыразимый цинизм» ХАМАС после того, как израильские судебно-медицинские эксперты установили, что переданное вчера тело не принадлежит Шири Бибас, пишут израильские СМИ.

«Жестокость извергов из ХАМАС не знает границ, - говорится в видеообращении Нетаньяху. — Они не только похитили отца, Ярдена Бибаса, молодую мать, Шири, и двух их маленьких детей. Но с невыразимым цинизмом они не вернули Шири вместе с ее маленькими детьми, ангелочками, а положили в гроб тело жительницы Газы».

Нетаньяху пообещал, что Израиль «будет действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками - живыми и мертвыми - и добиться того, чтобы ХАМАС заплатил полную цену за это жестокое и злое нарушение соглашения».

Накануне, 20 февраля, ХАМАС передал Израилю четыре тела. Это должны были быть тела Шири Бибас, двух ее сыновей и 83-летнего Одеда Лифшица. Останки Лифшица, как и детей, были опознаны. ХАМАС сопроводил передачу тел пропагандистской акцией, боевики выставили гробы с израильскими флагами и слоганами с обвинениями в адрес израильского руководства.

Шири Бибас, ее муж Ярден и их дети были похищены 7 октября 2023 года из их дома в кибуце Нир-Оз. Ярден Бибас, которого держали в плену отдельно от жены и детей, выжил и был освобожден 1 февраля 2025 года. ХАМАС до последнего момента скрывал тот факт, что Шири и детей больше нет в живых.