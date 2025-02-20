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Снег опять застал Азербайджан врасплох

Ульвия Худиева, собкор
11:03 2407

Дороги в Азербайджане стали скользкими из-за снегопада и метели, начавшихся вчера. Несмотря на то что центр города и автомагистрали очищены от снега, дороги в пригородных поселках и селах остаются труднопроходимыми. Пассажиры жалуются на увеличенные интервалы между автобусными рейсами.

Начальник Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев сообщил, что за минувшие сутки в Азербайджане зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы различной степени тяжести, погибших не было.

«Нестабильные погодные условия, особенно заснеженные и обледенелые дороги, влияют на безопасность дорожного движения. В связи с этим сотрудники дорожной полиции призывают водителей и пешеходов быть внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения», — отметил Тагиев.

В Минздраве сообщили, что в НИИ травматологии и ортопедии из-за снегопада обратились 15 человек. Пострадавшие в основном получили переломы, травмы запястья и лодыжки, у них сильные боли и отеки. Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство.

Пресс-служба Государственного агентства дошкольного и общего образования сообщила, что учебный процесс продолжается в обычном режиме: «В связи с нестабильными погодными условиями призываем родителей контролировать детей, направляющихся в школу, руководителей образовательных учреждений — соблюдать соответствующие меры безопасности».

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, на всей территории Азербайджана сохраняются нестабильные погодные условия. В настоящее время в Баку, на Апшеронском полуострове и в большинстве районов страны идет снег.

Глубина снежного покрова составляет 7 см в Баку и на Апшеронском полуострове. Дует северо-западный ветер, в соответствии с оранжевым уровнем опасности в Баку и на Апшеронском полуострове его максимальная скорость может достигать 25 м/с. Высота волн в море составляет 5,1 метра. Больше всего снега выпало в северо-западном регионе.

По словам представителя службы Гюльнары Аббасовой, в настоящее время высота снежного покрова в Алибее (горный район Загаталы) составляет 76 см, в Сарыбаше (горное село Гаха) — 52 см, в Шеки — 29 см.

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