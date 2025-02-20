Снег опять застал Азербайджан врасплох

Дороги в Азербайджане стали скользкими из-за снегопада и метели, начавшихся вчера. Несмотря на то что центр города и автомагистрали очищены от снега, дороги в пригородных поселках и селах остаются труднопроходимыми. Пассажиры жалуются на увеличенные интервалы между автобусными рейсами.

Начальник Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев сообщил, что за минувшие сутки в Азербайджане зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы различной степени тяжести, погибших не было.

«Нестабильные погодные условия, особенно заснеженные и обледенелые дороги, влияют на безопасность дорожного движения. В связи с этим сотрудники дорожной полиции призывают водителей и пешеходов быть внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения», — отметил Тагиев.

В Минздраве сообщили, что в НИИ травматологии и ортопедии из-за снегопада обратились 15 человек. Пострадавшие в основном получили переломы, травмы запястья и лодыжки, у них сильные боли и отеки. Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство.

Пресс-служба Государственного агентства дошкольного и общего образования сообщила, что учебный процесс продолжается в обычном режиме: «В связи с нестабильными погодными условиями призываем родителей контролировать детей, направляющихся в школу, руководителей образовательных учреждений — соблюдать соответствующие меры безопасности».