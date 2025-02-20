США собираются выйти из ООН

Конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от разгрома ООН 2025 года», который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств организации. Об этом сообщает Fox News.

«ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на США и ее союзников. И мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Дональд Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации, чтобы сделать приоритетными реальные альянсы, которые обеспечивают безопасность нашей страны», — заявил сенатор Майк Ли.

Член Палаты представителей Конгресса США Чип Рой, намеренный представить инициативу в нижней палате законодательного органа, раскритиковал ООН за бездействие. Он пояснил, что несмотря на вложенные в нее деньги, «эта коррумпированная и глобалистская организация на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии».