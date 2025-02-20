Россия собирается «победить» Украину за три дня

В России готовятся объявить о «победе» в войне против Украины к 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о «победе России над НАТО», поскольку российская пропаганда представляет вторжение в Украину как войну с альянсом. Об этом заявляет украинская разведка.

Сообщается, что российским спецслужбам поручили максимально представить Москву как «конструктивную сторону конфликта», якобы готовую к мирному урегулированию по итогам контактов с новой администрацией США, в частности, двусторонней встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.