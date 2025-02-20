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Россия собирается «победить» Украину за три дня

Украинская разведка
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В России готовятся объявить о «победе» в войне против Украины к 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о «победе России над НАТО», поскольку российская пропаганда представляет вторжение в Украину как войну с альянсом. Об этом заявляет украинская разведка.

Сообщается, что российским спецслужбам поручили максимально представить Москву как «конструктивную сторону конфликта», якобы готовую к мирному урегулированию по итогам контактов с новой администрацией США, в частности, двусторонней встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

«Пропагандисты России получили указание продвигать «победные» нарративы к годовщине вторжения», - сказано в сообщении.

ГУР утверждает, что целью информационной кампании россиян является: разжигание уныния среди украинского общества; дестабилизация ситуации внутри Украины; дискредитация Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь.

В ГУР добавили, что среди ключевых идеологем противника будут: «Запад предал Украину»; «Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон»; «США и Россия обо всем договорились за спиной Украины»; «Украинская власть нелегитимна»; «Украинская армия проигрывает на фронте»; «Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи».

В рамках этой кампании, утверждает украинская разведка, российские спецслужбы осуществляют информационную атаку на партнеров Украины в ЕС, клеймя их «врагами мира».

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