Вместо «КНР» – «Китай»: Госдеп внес изменения

Госдепартамент США на сайте ведомства обновил страницу, посвященную двусторонним отношениям с Китаем. Одним из самых заметных изменений стала замена официального названия страны — Китайская Народная Республика (КНР) – на просто Китай. Об этом пишет «Голос Америки».

Напоминается, что в начале 1970-х президент Ричард Никсон инициировал процесс нормализации отношений с Пекином, который привел к тому, что 1 января 1979 года США прекратили дипломатическое признание правительства в Тайбэе, известного как Китайская Республика. С тех пор Вашингтон поддерживает дипломатические отношения с правительством материкового Китая, одновременно сохраняя неофициальные, но при этом дружественные отношения с Тайванем.

«Тайбэй должен понимать, что изменение формулировки [с КНР на Китай] не означает изменения политики США. Вашингтон по-прежнему придерживается принципа «одного Китая», поддерживая дипломатические отношения с Пекином и активные неофициальные связи с Тайбэем», – заявил исполнительный директор Глобального института Тайваня (Global Taiwan Institute) Рассел Сяо в интервью «Голосу Америки».

Он подчеркнул, что с 1979 года США признают правительство КНР единственным законным правительством Китая, и изменения в формулировках не меняют этого факта.

На прошлой неделе Госдепартамент убрал упоминание о том, что США не поддерживают независимость Тайваня, но сохранил позицию против «односторонних изменений статус-кво» в Тайваньском проливе.

Еще одним важным изменением стало удаление разделов о сотрудничестве с союзниками по Китаю и содействие Пекину в сфере культуры и охраны окружающей среды. Теперь основной акцент сделан на торговых отношениях, подчеркиваются трудности, с которыми сталкиваются американские компании в Китае. В документе отмечается, что китайская экономика остается «одной из самых закрытых инвестиционных сред в мире».

В новой редакции часто упоминается Коммунистическая партия Китая (КПК), которая обвиняется в попытках «манипулировать и подрывать» работу ООН и других международных организаций, а также в стремлении продвигать своих членов на руководящие и другие посты в этих структурах. Кроме того, в обновленной версии информационной справки Госдепартамент обвиняет КПК во «вредоносной киберактивности», направленной против правительства, частного сектора и критически важной инфраструктуры США. Вашингтон подчеркивает, что стремится противодействовать этим угрозам.

Директор Института политики Азиатского общества (Asia Society Policy Institute) Рорри Дэниелс заявила «Голосу Америки», что замена термина КНР на Китай углубляет нарратив, подрывающий легитимность КПК как правящей власти. «Можно ожидать, что Пекин воспримет это крайне болезненно и поднимет вопрос на высшем уровне в ближайшие недели», — добавила Дэниелс.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун выразил резкое недовольство изменениями в документе. «[Действия Госдепартамента] искажают факты, нападают на внешнюю политику Китая и навязывают концепцию стратегического соперничества между Китаем и США. Мы решительно осуждаем и категорически отвергаем такие шаги», – заявил он в ходе регулярного брифинга.