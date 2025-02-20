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В России ожидают волну преступности после окончания войны

12:17 432

В России может произойти всплеск преступности после окончания войны в Украине, которая идет уже три года, заявил экс-министр внутренних дел РФ (1995–1998) генерал армии Анатолий Куликов. По его словам, то же самое наблюдалось в первые годы после Великой Отечественной войны, когда на территории страны действовали «целые шайки и банды».

Бывший глава МВД напомнил, что помимо мобилизованных и контрактников, из зоны боевых действий вернутся и те, кто был направлен туда из мест лишения свободы. «И вот это тоже силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности. Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — сказал Куликов в интервью «Московскому комсомольцу». Он призвал муниципальные и региональные власти «не забывать» об участниках войны и заниматься их «социально-бытовыми вопросами».

Об ухудшении криминогенной обстановки в стране из-за возвращающихся с войны россиян ранее предупреждали в Госдуме. Председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила установить постоянный контроль над бывшими осужденными, которые принимали участие в боевых действиях, чтобы «защитить общество». «Это должна быть помощь с трудоустройством, с одной стороны, с другой стороны — еженедельная, ежемесячная отметка и контакты с органами правоохранительными», — говорила Останина, призвав разработать соответствующий законопроект. Однако член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевский посчитал такую инициативу избыточной, поскольку бывшие заключенные «по законам военного времени искупили вину кровью» и теперь должны чувствовать «заботу власти и общества». Между тем в Следственном комитете заявили, что осужденные за насильственные преступления бывшие участники войны находятся на контроле у следователей.

По данным МВД, в 2024 году на фоне возвращения бывших осужденных из зоны боев в Украине было зафиксировано рекордное с 2010-го количество тяжких и особо тяжких преступлений — 617 301, из которых 56 906 — в Москве. Насильственных преступлений становится больше и в регионах, граничащих с Украиной. В Брянской области, к примеру, зафиксирован рекордный показатель за 11 лет (4 025), в Курской — за 15 лет, то есть за весь период ведения статистики (3 802), в Ростовской — за 14 лет (15 234). В аннексированном Россией Крыму зарегистрировано 6 440 преступлений, а в Севастополе — 2 110. Это наивысшие показатели с 2016 года — за все время ведения статистики.

Научно-исследовательский институт МВД прогнозировал, что в 2024 году количество особо тяжких преступлений вырастет на 7%, превысив 152 тыс. (антирекорд за последние 15 лет). Среди факторов, способствующих росту преступности, институт называл увеличение черного рынка оружия.

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