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Армения надеется на открытие границ с Турцией

12:19 294

Официальный Ереван надеется, что переговоры об открытии границ с Турцией будут результативными. Об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Спикер заявил, что Ереван подтверждает свою приверженность миру и стабильности в регионе.

«Надеемся, что продолжающиеся переговоры с Турцией об открытии границ будут результативными», - подчеркнул Симонян.

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