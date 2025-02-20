Армения надеется на открытие границ с Турцией
12:19 294
Официальный Ереван надеется, что переговоры об открытии границ с Турцией будут результативными. Об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.
Спикер заявил, что Ереван подтверждает свою приверженность миру и стабильности в регионе.
«Надеемся, что продолжающиеся переговоры с Турцией об открытии границ будут результативными», - подчеркнул Симонян.
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