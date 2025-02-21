Трамп разрешил Канаде оставить гимн

Президент США Дональд Трамп пошутил, что разрешит Канаде сохранить ее гимн «О, Канада», если она станет 51-м штатом США.

«Мне нравится «О, Канада». Это прекрасная вещь. Думаю, нам придется оставить его для 51-го штата», - сказал он во время выступления на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, запись которого опубликовало агентство Associated Press.

Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к США и сделать ее 51-м штатом. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые исходят в том числе от России и Китая. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США.