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США успокаивают перепуганных европейцев

12:51 2231

Госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке пытается успокоить европейские страны, которые были обеспокоены прямыми контактами американской стороны с РФ во время встречи в Эр-Рияде. Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на итоги телефонного разговора американского госсекретаря с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые есть в его распоряжении.

По данным издания, Рубио пытался заверить Европу, что переговоры в Саудовской Аравии не являются резким отходом от американской политики, как многие опасались.

В разговоре с европейскими чиновниками госсекретарь отметил, что эта встреча была скорее первым шагом в процессе, проверкой того, серьезно ли Кремль настроен на заключение сделки.

Рубио сказал европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любых двусторонних соглашений с Россией.

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