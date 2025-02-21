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Погода на завтра: снег, гололед

12:57 1535

В субботу, 22 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается снежная погода. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, во второй половине дня станет умеренным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 2-5° мороза, днем - от 2° мороза до 1° тепла. Ночью и утром на дорогах гололед.

Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и днем 70-75%.

В районах Азербайджана снег, местами интенсивный, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем - от 2° мороза до 2° тепла, в горах ночью 8-13, в высокогорных районах - 16-21, днем - 5-8° мороза. На дорогах гололед.

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