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Очередное ЧП на Балтике

13:14 1154

В Балтийском море выявлен очередной случай повреждения кабеля, сообщает в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Кабель оборвался у берегов острова Готланд в четверг, информирует Yle со ссылкой на шведскую береговую охрану и СМИ Швеции.

Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией, предполагаемый обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции.

Вооруженные силы страны также получили информацию о возможном обрыве кабеля в Балтийском море.

По данным Reuters, шведская прокуратура начала предварительное расследование. Береговая охрана направила на место происшествия корабль.

Подводный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy уже обрывался в ноябре прошлого года. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.

В последние месяцы в Балтийском море произошло сразу несколько повреждений кабелей. В январе был поврежден телекоммуникационный кабель между шведским островом Готланд и Латвией.

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