В США отказались помогать Украине: Нет аппетита

«У нас нет никакого аппетита к этому. <…> Мы должны положить конец [войне]. И я могу сказать вам, что наши европейские союзники также понимают необходимость этого. Это [затягивается] слишком долго», — сказал республиканец. Он добавил, что президент США Дональд Трамп является «грубой силой», которая может завершить военный конфликт.

Заявление Джонсона прозвучало на фоне усиливающейся неопределенности в отношении будущей поддержки Украины со стороны США, а также критики Трампом украинского президента Владимира Зеленского, которого он назвал «диктатором» и обвинил в отказе от сделки по редкоземельным металлам.

С начала полномасштабной войны в Украине Конгресс одобрил помощь Киеву на $175 млрд. В апреле прошлого года республиканцы в Конгрессе препятствовали выделению дополнительного финансирования в размере $61 млрд, однако решение все-таки было принято. Трамп ранее заявил, что США предоставили Украине «$350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна».

Он предложил украинским властям заключить сделку на $500 млрд по добыче полезных ископаемых. Но Зеленский отказался от первоначального варианта соглашения, поскольку в нем ничего не говорилось о гарантиях безопасности, которые Вашингтон должен предоставить в обмен на доступ к добыче редкоземельных металлов.

Между тем, по данным председателя комитета Верховной Рады по национальной обороне и разведке Романа Костенко, США приостановили поставки купленного Украиной оружия. «Те фирмы, которые готовы были уже завтра передавать [это оружие], сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие», — сообщил Костенко. При этом он уточнил, что непосредственно «материально-техническая» помощь от властей США все еще поступает.