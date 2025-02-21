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В Украине впервые отменили персональные санкции Зеленского

13:39 1176

Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции президента Владимира Зеленского в отношении француза Луи-Мишеля Дюрея, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на судебное решение.

Дюрей был членом совета директоров ООО «Сетелем Банк» (дочерняя компания «Сбербанка» и французской банковской группы BNP). Санкции были введены указом Зеленского от 19 февраля 2023 года. Они подразумевали блокировку активов, запрет на вывод капитала из Украины, приостановку исполнения всех финансовых обязательств и запрет въезда в страну сроком на десять лет.

Француз подал жалобу в Верховный суд 16 августа 2023 года, 25 сентября в качестве третьих лиц привлекли Национальный банк и Службу национальной безопасности Украины. В ходе судебного разбирательства Дюрей предоставил выписку от 13 октября 2020 года между АО «Сбербанк России» и BNP в качестве доказательства о собственном увольнении с должности члена совета директоров.

Национальный банк возражал против снятия санкций, но суд принял сторону истца.

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