Спецпредставитель Трампа подружился с Путиным в Москве

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что у него сложились «дружеские отношения» с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Sky News.

Отмечается, что на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией, Уиткофф поделился, что на прошлой неделе он ездил в Москву, чтобы добиться освобождения гражданина США Марка Фогеля.

«Я провел много времени с Путиным. Разговаривал с ним, развивал дружбу и отношения», - сказал он.

В издании подчеркнули, что тайная поездка в Москву для возвращения в США учителя из Пенсильвании становится ключевым моментом в резко изменившейся динамике отношений между администрацией Трампа и Кремлем.

«Во-первых, меня поддержал президент Трамп, а это очень важно. Во-вторых, у нас очень хорошие отношения с саудитами. Они заверили нас в том, что это реально... Поэтому для меня это стало поводом совершить поездку. И мы поехали. И это была замечательная поездка», - добавил Уиткофф.