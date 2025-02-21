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Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году

13:45 769

Компания Li Auto сделала официальное заявление о своей деятельности в Азербайджане, подчеркнув, что на данный момент она не подписывала никаких официальных соглашений и планирует рассмотреть этот вопрос только в 2026 году.

Li Auto рассматривает возможности сотрудничества с несколькими местными компаниями, среди которых NEO Motors занимает лидирующие позиции, одновременно оценивая перспективы партнерства с двумя-тремя потенциальными партнерами.

Несмотря на отсутствие официального дилерства, Li Auto продолжает изучать рынок, а в конце февраля представители компании посетят офис NEO Motors для дальнейших обсуждений. О ходе переговоров и развитии ситуации компания будет информировать СМИ оперативно.

За последний год NEO Motors укрепил свои позиции, обеспечив 20% продаж автомобилей Li Auto в Азербайджане. Компания накопила значительный опыт в сфере продаж и сервисного обслуживания этих автомобилей, предлагая клиентам качественный сервис и гарантийную поддержку.

Эта информация предоставлена на основе официального телефонного разговора между представителями NEO Motors и Li Auto. 

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