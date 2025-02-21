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У Трампа пригрозили уничтожить ХАМАС

13:48 454

ХАМАС будет уничтожено, если не вернет всех похищенных в 2023 году израильских заложников, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер в эфире телеканала CNN.

«На их месте я бы всех освободил, иначе им грозит полное уничтожение прямо сейчас», - сказал он в эфире телеканала. «У меня есть один совет для ХАМАС: вам нужно немедленно вернуть тело [Шири Бибас]», - заявил Белер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместо тела израильской заложницы Шири Бибас ХАМАС передал труп неизвестной жительницы Газы, и назвал это подлым нарушением соглашения о прекращении огня в анклаве.

ХАМАС утверждает, что передал 20 февраля Красному Кресту в секторе Газа тела трех членов семьи Бибас и Одеда Лифшица.

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