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Кремль: Война продолжается

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«Спецоперация» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) продолжается, ее итоги подводить еще рано. Все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты.

Так заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каких-то специальных форматов не предусмотрено», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли у главы российского государства мероприятия по случаю трех лет с начала «СВО».

«Итоги подводить еще рано, СВО продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства и Верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», - уверяет Песков.

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде Россия не выдвигала требования о выводе войск НАТО из Восточной Европы.

Об этом накануне заявил советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску.

«Нет, это не так, это не соответствует действительности», — утверждает представитель Кремля. «Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн, скоро почти десяток волн, в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет», — добавил он.

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