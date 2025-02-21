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Макрон: Россия агрессивна к Европе, а Зеленский легитимен

14:01 720

Россия агрессивна по отношению к Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нее (России) очень сильная армия. Она атакует нас в области киберинформации, я мог бы упомянуть и другие вещи. Это угроза в космосе. Она вела себя очень агрессивно в космосе. Она дестабилизирует нас, она наносит удар по нашим интересам в Африке. Она провоцирует нас и испытывает нас как в море, так и в воздухе», — сказал президент Франции.

Макрон также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский легитимен, он был выбран в результате свободных выборов.

«Я помню это так, как будто это было вчера. И поэтому он (Зеленский) избранный президент свободной системы», - добавил французский лидер.

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