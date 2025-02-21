Кремль рассказал о желании, которое объединяет Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп выражали желание встретиться, но какой-либо конкретики в Кремле пока нет.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Есть желание двух президентов, которое они высказали. И есть установка хорошо эту встречу подготовить с тем, чтобы она была максимально результативна. В ходе подготовки все нюансы и будут проговариваться», — сказал Песков во время пресс-колла.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной и зависит от продвижения в переговорах по Украине. Он отмечал, что украинский вопрос остается основным фактором, осложняющим отношения Москвы и Вашингтона.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и России. Среди основных договоренностей, которых удалось достичь, — работа над встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, а также восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне.