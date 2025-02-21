Госслужба провела прием граждан в Ширване

21 февраля начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов принял в Доме молодежи Ширвана граждан из Ширвана, Гаджигабула, Сальяна и Нефтчалы.

На приеме были рассмотрены обращения 21 гражданина, в том числе 1 члена семьи шехида и 3 ветеранов войны. Посетители обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в Госслужбе, а также по другим вопросам.

Во время приема Мурсал Ибрагимов заслушал обращение каждого гражданина, дал поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов, их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Некоторые обращения граждан были решены на месте, некоторые - взяты на контроль для их дальнейшего изучения.