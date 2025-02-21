Папа Франциск может отречься от престола

Папа Римский Франциск может отречься от престола, как его предшественник Бенедикт XVI, если по состоянию здоровья не сможет справляться со своими обязанностями, не исключает кардинал Джанфранко Равази.

При этом в интервью газете Corriere della Sera он сказал, что Франциск хочет довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.

«Если Папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово. У него есть большое желание провести Юбилейный год, посвященный надежде. Для него это важно», - сказал кардинал.

88-летний Франциск находится с 14 февраля в больнице, у него обнаружена двусторонняя пневмония.