USD 1.7000
EUR 1.7850
RUB 1.9142
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Папа Франциск может отречься от престола

14:38 1062

Папа Римский Франциск может отречься от престола, как его предшественник Бенедикт XVI, если по состоянию здоровья не сможет справляться со своими обязанностями, не исключает кардинал Джанфранко Равази.

При этом в интервью газете Corriere della Sera он сказал, что Франциск хочет довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.

«Если Папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово. У него есть большое желание провести Юбилейный год, посвященный надежде. Для него это важно», - сказал кардинал.

88-летний Франциск находится с 14 февраля в больнице, у него обнаружена двусторонняя пневмония.

В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 42
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 8546
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 431
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 1715
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 584
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 6884
Тайные переговоры США и России. Ответ Кремля
Тайные переговоры США и России. Ответ Кремля обновлено 15:05
15:03 4610
Россия готовится объявить о «победе» в войне
Россия готовится объявить о «победе» в войне Украинская разведка
11:50 6681
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира! баллада о пикапере; все еще актуально
02:00 7594
Макрон: Россия агрессивна к Европе, а Зеленский легитимен
Макрон: Россия агрессивна к Европе, а Зеленский легитимен
14:01 1860
Кремль: Война продолжается
Кремль: Война продолжается
13:56 2545

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
В Белом доме назвали Зеленского «монстром»
16:25 42
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию
Еще одна победа Эрдогана: курдские террористы покидают Сирию главная тема; все еще актуально
02:42 8546
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
16:15 431
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
Li Auto не планирует назначать официального дилера в Азербайджане в 2025 году
13:45 1715
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай
Трамп побыстрее закончит с Путиным и переключится на Китай Bloomberg
15:58 584
Снег в Баку: число пострадавших растет
Снег в Баку: число пострадавших растет обновлено 15:17
15:17 6884
Тайные переговоры США и России. Ответ Кремля
Тайные переговоры США и России. Ответ Кремля обновлено 15:05
15:03 4610
Россия готовится объявить о «победе» в войне
Россия готовится объявить о «победе» в войне Украинская разведка
11:50 6681
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира!
Илон Маск и Мария Захарова в унисон: Гонсало Лира! баллада о пикапере; все еще актуально
02:00 7594
Макрон: Россия агрессивна к Европе, а Зеленский легитимен
Макрон: Россия агрессивна к Европе, а Зеленский легитимен
14:01 1860
Кремль: Война продолжается
Кремль: Война продолжается
13:56 2545
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться