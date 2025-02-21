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Украинский народ опровергает слова Трампа

14:44 1880

Две трети украинцев полностью или скорее одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента Украины, совсем не одобряют деятельность главы государства 14,4%, свидетельствуют результаты исследования проекта Онух IBIF, проведенного в ноябре 2024 года – январе 2025 года, которое цитирует Киевский международный институт социологии. Это полностью противоречит словам президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг украинского лидера составляет всего 4%.

Когда команда проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии) недавно спросила украинцев: «Вы одобряете или не одобряете действия Владимира Зеленского как президента?», то она обнаружила, что поддержка президента Зеленского несколько выросла по сравнению с предыдущим опросом: 63% украинцев полностью или скорее одобряют его деятельность как президента.

Социологи обратили внимание, что показатель одобрения деятельности близок к показателю доверия к Зеленскому, но они не являются полностью идентичными, потому что «можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему».

«Также эти показатели (и одобрения, и доверия) отличаются от электорального рейтинга, когда человек должен из списка выбирать, за кого будет голосовать.

В случае голосования люди применяют другие критерии оценки и это отражает другое отношение. Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения/доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно», – подчеркнули в КМИС.

Также команда проекта Онух IBIF спросила украинцев о качествах, которыми обладает президент Зеленский.

74% опрошенных сказали, что считают его патриотом Украины, 73% считают, что он умный и знающий человек, 60% считают его честным и достойным доверия, а 65% считают его сильным лидером.

Кроме того, исследование Онух IBIF показало, что среди политических фигур Зеленский лидирует в опросах относительно будущих выборов: примерно 26%-32% граждан сказали, что проголосовали бы за него в первом туре. Нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко поддержали бы 5-6%.

Исследование проходило с 22 ноября 2024 года по 7 января 2025 года. Методом телефонных интервью опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, а также тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года.

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