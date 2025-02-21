Китай поддержал план Трампа по Украине

Китай увидел «окно для мира» в Украине, оценив усилия президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел республики Ван И на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20), которая проходит в Йоханнесбурге.

Глава МИД Китая одобрил стратегию американского лидера, возобновившего контакты с Кремлем с целью завершения почти трехлетней войны. Ван И подчеркнул, что Китай «поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый между США и Россией», передает CNN.