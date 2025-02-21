Китай поддержал план Трампа по Украине
Китай увидел «окно для мира» в Украине, оценив усилия президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел республики Ван И на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20), которая проходит в Йоханнесбурге.
Глава МИД Китая одобрил стратегию американского лидера, возобновившего контакты с Кремлем с целью завершения почти трехлетней войны. Ван И подчеркнул, что Китай «поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый между США и Россией», передает CNN.
Ван И также встретился на полях саммита с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Среди прочих тем они обсудили и войну в Украине. Москва и Пекин по-разному осветили итоги диалога. В сообщении МИД РФ говорилось, что Ван И подчеркнул необходимость устранения «первопричин» войны в Украине. В Китае же заявили, что именно Россия «сосредоточена на устранении коренных причин кризиса и привержена поиску справедливого, устойчивого и мирного решения».
Глава Госдепа США Марк Рубио на встречу министров G20 не поехал, поскольку местом ее проведения была выбрана Южноафриканская республика, которую он обвинил в «антиамериканизме».