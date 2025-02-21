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Birbank Biznes предлагает кредиты до 50 000 AZN без поручителя и полностью онлайн

15:15 424

Birbank Biznes предлагает микробизнес-кредиты для индивидуальных предпринимателей. Полностью онлайн-бизнес-кредит позволяет предпринимателям удовлетворять свои финансовые потребности с минимальными временными затратами и максимальным удобством. Благодаря этому инновационному продукту владельцы бизнеса могут получить кредит до 50 000 AZN полностью онлайн без необходимости предоставления поручителя и посещения банковского отделения.

Процесс подачи заявки на микробизнес-кредит максимально простой и удобный. Для оформления кредита клиенту необходимо подать заявку через мобильное приложение Birbank Biznes. После подачи заявки подходящая сумма кредита мгновенно рассчитывается и предлагается предпринимателю. Если клиент желает получить сумму, он может подтвердить кредит без каких-либо дополнительных одобрений — просто с помощью распознавания лица (DVS) и 3D-безопасности (OTP-кода). Средства мгновенно зачисляются на его личный счет.

Для получения более подробной информации: https://onelink.to/ej5bbu

Этот сервис предоставляет предпринимателям такие преимущества, как мгновенное получение кредита, быстрый и удобный процесс, низкие процентные ставки, а также возможность получить кредит полностью онлайн без поручителя.

Birbank Biznes объединяет множество банковских продуктов, которые предприниматели используют ежедневно. Для получения дополнительной информации о Birbank Biznes посетите веб-сайт https://birbank.business/ или позвоните в информационный центр по номеру 896.

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