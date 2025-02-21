Украина не получит бельгийские самолеты

Передача первых из 30 бельгийских F-16 Киеву откладывается как минимум на год - до конца 2025 года из-за задержек поставок Бельгии самолетов F-35 из США. Об этом сообщает бельгийская газета Soir.

«Мы надеемся начать поставлять Украине первые самолеты с конца этого года», - сообщил начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина.

По его словам, все сроки сдвигаются из-за задержки поставок Бельгии новых самолетов F-35, которые вместо 2023 года начнут поставляться только к концу этого года, а на полную операционную готовность должны выйти в 2027 году.

В прошлом году бывшая тогда министром обороны Бельгии Людивин Дедондер неоднократно обещала Киеву поставить первые два снимаемых с вооружения бельгийских F-16 «к концу 2024 года», чего не произошло.