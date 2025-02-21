Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» против «Атлетико», «ПСЖ» против «Ливерпуля»
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сеянными» были восемь команд, напрямую пробившихся в 1/8 финала. Это - «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер»,«Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла». Они должны были первые матчи провести в гостях.
В результате жребий определил следующие пары:
«Брюгге» (Бельгия) - «Астон Вилла» (Англия)
«Боруссия» (Германия) - «Лилль» (Франция)
«Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания)
«Бавария» (Германия) - «Байер» (Германия)
ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» (Англия)
«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Интер» (Италия)
«ПСЖ» (Франция) - «Ливерпуль» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) - «Барселона (Испания).
Матчи состоятся 4-5 и 11-12 марта.