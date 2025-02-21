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Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» против «Атлетико», «ПСЖ» против «Ливерпуля»

Отдел спорта
15:25 818

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сеянными» были восемь команд, напрямую пробившихся в 1/8 финала. Это - «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер»,«Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла». Они должны были первые матчи провести в гостях.

В результате жребий определил следующие пары:

«Брюгге» (Бельгия) - «Астон Вилла» (Англия)

«Боруссия» (Германия) - «Лилль» (Франция)

«Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия) - «Байер» (Германия)

ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» (Англия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Интер» (Италия)

«ПСЖ» (Франция) - «Ливерпуль» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) - «Барселона (Испания).

Матчи состоятся 4-5 и 11-12 марта.

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