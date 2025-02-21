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«Именно то, чего хочет Путин»: Никки Хейли раскритиковала Трампа

15:33 1041

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего соперника на выборах 2024 года, президента Дональда Трампа из-за его позиции в отношении Украины.

Об этом она написала в соцсети Х.

«Это классические российские разговоры. Именно то, чего хочет Путин», – написала Хейли.

Ранее Хейли, которая после своего проигрыша на праймериз поддержала Трампа, заявляла, что поддержка Украины является национальным интересом США, и выступила за присоединение Украины к НАТО.

Перед этим бывший вице-президент США Майк Пенс публично раскритиковал антиукраинские заявления Трампа и подчеркнул, что полномасштабное вторжение в Украину начала именно Россия.

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