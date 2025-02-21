Украина потеряла почти половину добычи газа

Украина потеряла 40% добычи газа после российских ракетных ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Из-за этого Киев планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте.

«Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства», - сказал источник.

Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, с тех пор объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн куб. м в сутки.

После полномасштабного вторжения в 2022 году Россия уже направляла множество ракетных и беспилотных атак на электроэнергетический сектор Украины, но в последние недели она усилила атаки на газовые месторождения.

Украинская государственная газовая компания «Нафтогаз» и крупная частная энергетическая компания ДТЭК заявили, что в феврале Россия как минимум дважды атаковала и повредила их объекты.